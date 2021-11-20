Adana'da yaşlı karı-koca evlerinde ölü bulundu - Haberler
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Adana'da yaşlı karı-koca evlerinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Adana'da yaşlı karı-koca evlerinde ölü bulundu

Adana'da yaşlı bir çift, evlerinde ölü bulundu.

ADANA (İHA) - Adana'da yaşlı bir çift, evlerinde ölü bulundu.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi 3954 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Adil (65) ve Elif (60) Genç çiftine yakınları telefon ile ulaşamadı. Çiftin evine gelen yakınları yaşlı çifti ölü buldu.

Adil ve Elif çiftçinin yakınları gözyaşlarına boğulurken olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Çiftin, evdeki sobanın tütmesi sonucu karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çiftin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. - ADANA

Adana'da yaşlı karı-koca evlerinde ölü bulundu

Adana'da yaşlı karı-koca evlerinde ölü bulundu

Adana'da yaşlı karı-koca evlerinde ölü bulundu

Adana'da yaşlı karı-koca evlerinde ölü bulundu

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İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Son Dakika Haberleri

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