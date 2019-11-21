Adana'da yaşlı adam evinde ölü bulundu
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Adana'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

Adana'da kötü koku gelmesi üzerine çilingir yardımıyla girilen apartman dairesinde burada yaşayan yaşlı adamın cesedi bulundu.

21.11.2019 02:54 | Son Güncelleme: 21.11.2019 02:54
Adana'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

'da kötü koku gelmesi üzerine çilingir yardımıyla girilen apartman dairesinde burada yaşayan yaşlı adamın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez ilçesi Toros Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi.

Dairenin kapsını çilingir yardımıyla açan ekipler, yaptıkları kontrollerde Mehmet Ağkurt'un (70) cesediyle karşılaştı.

İlk belirlemelere göre uyuduğu sırada hayatını kaybettiği değerlendirilen Ağkurt'un cesedi özel kıyafet giyen ekipler tarafından cenaze aracına taşındı.

Ağkurt'un cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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