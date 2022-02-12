Adana'da yaşayan Ukraynalılardan Rusya protestosu

ADANA (DHA) - ADANA'da yaşayan Ukraynalılar, 'Stand With Ukraine- Ukrayna'nın Yanında Kal' sloganıyla başlatılan kampanyayla Rusya'yı protesto etti. Adana- Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma Derneği Başkanı İrem Tarı, "Bugün, Türkiye'de yaşayan tüm Ukraynalılar Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteği için dost ve komşu olan Türkiye'ye teşekkür ediyorlar" dedi.

Türkiye'nin kuzey komşuları Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim nedeniyle Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Samsun, Bursa, Adana, Mersin ve Konya başta olmak üzere Türkiye'de faaliyet gösteren 18 Ukrayna Derneği, 'Stand With Ukraine-Ukrayna'nın Yanında Kal' sloganıyla kampanya başlattı. Kampanyanın diğer illerde de farklı günlerde organize edilmesi için 19 Şubat'a kadar süreceği belirtildi.

Kampanyaya destek veren Adana-Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yakup Bulut da "Elimde gördüğünüz bayrak, Kırım bayrağı. Kırım, Ukrayna'nın bir parçasıydı. Ama maalesef Rusya'nın işgaline uğradı. Aynı şekilde bugün Rusya, Ukrayna'yı işgal etmek için sınıra asker yığmaktadır. Biz Türkler olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak her zaman Ukrayna'nın yanında adaleti temsil üzere bulunduk. Rusya'nın böyle bir şey yapmasını uluslararası hukuk açısından da uygun olmayacağını ve bütün dünyanın bağımsız ülkelerinin Ukrayna'nın yanında yer almasını istiyoruz" dedi.