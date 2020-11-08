Adana'da yasak malzemeyle balık avlayan kişiye para cezası
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Adana'da yasak malzemeyle balık avlayan kişiye para cezası

08.11.2020 13:11 | Son Güncelleme: 08.11.2020 13:14
Adana'da yasak malzemeyle balık avlayan kişiye para cezası

Adana'da yasak malzemeyle balık avlayan kişiye 500 lira idari para cezası verildi.

Adana'da yasak malzemeyle balık avlayan kişiye 500 lira idari para cezası verildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim yaptı.

Kontrollerde misina ağla balık avladığı belirlenen balıkçıya 500 lira idari ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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