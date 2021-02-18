Adana'da yasak malzemeyle avlanan 3 balıkçıya 1635 lira ceza verildi
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Adana'da yasak malzemeyle avlanan 3 balıkçıya 1635 lira ceza verildi

18.02.2021 09:59 | Son Güncelleme: 18.02.2021 10:02
Adana'da yasak malzemeyle avlanan 3 balıkçıya 1635 lira ceza verildi

Adana'da yasak malzemeyle balık avlarken yakalanan 3 balıkçıya 1635 lira ceza kesildi.

Adana'da yasak malzemeyle balık avlarken yakalanan 3 balıkçıya 1635 lira ceza kesildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim yaptı.

Kontrollerde balık avlarken yasak av aracı kullandığı belirlenen 3 kişiye 1635 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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