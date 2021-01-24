Adana'da yasak malzemeyle avlanan 2 balıkçıya 1090 lira ceza
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Adana'da yasak malzemeyle avlanan 2 balıkçıya 1090 lira ceza

24.01.2021 12:57 | Son Güncelleme: 24.01.2021 13:00
Adana'da yasak malzemeyle avlanan 2 balıkçıya 1090 lira ceza

Adana'da yasak malzemeyle balık avlarken yakalanan 2 kişiye 1090 lira ceza kesildi.

Adana'da yasak malzemeyle balık avlarken yakalanan 2 kişiye 1090 lira ceza kesildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim yaptı.

Kontrollerde iki balıkçının misina ağla balık avladıkları belirlendi.

Avlanmada yasak malzeme kullandığı tespit edilen 2 kişiye 1090 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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