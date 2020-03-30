Adana'da yasağa rağmen pazarcılar çocuklarıyla birlikte çalıştı İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın genelgesiyle pazar yerlerine çocukların alınmasının yasaklanmasına karşın Adana'da bazı aileler pazara çocuklarıyla geldi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın genelgesiyle pazar yerlerine çocukların alınmasının yasaklanmasına karşın Adana'da bazı aileler pazara çocuklarıyla geldi. Pazarcıların ise çocuklarıyla birlikte çalışması dikkat çekti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle mahalle ve semt pazarlarında uyulması gereken kurallar yeniden düzenlendi. Genelgeye göre, pazarlarda giyim, oyuncak gibi zaruri olmayan ihtiyaç malzemelerinin satışına izin verilmeyeceği, yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetleneceği ve çocukların pazar yerlerine alınmasının yasaklandığı bildirildi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Semt Pazarı'nda bazı aileler çocuklarını evde bırakırken, bazıları ise çocuklarıyla birlikte alışveriş yaptı. Ayrıca pazarcıların çocuklarıyla tezgahlarda çalışması dikkat çekti. Çukurova Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazara çocukların girmemesi için anons yaparak aileleri uyardı.8 yaşındaki çocuğunu evde bırakan Gül Tarak (36), karara tüm ailelerin uyması gerektiğini belirterek, "Çok güzel bir karar alınmış, çok sevindik. Kurala uymayanların, zabıta ekiplerince uyarılması gerekiyor. Biz de 14 günden sonra ilk defa dışarı çıktık. Önümüzdeki günlerde çıkmayacağımız için meyve ve sebze almaya geldik" dedi.

Çocuğunu evde bırakarak gelen Serkan Çınar ise kararın doğru olduğunu ve çocukların pazar yerlerine gelmemesi gerektiğini söyledi. Pazarda balık satan esnaf Mehmet Erdoğan da halk sağlığının korunması için herkesin kurallara uyması gerektiğini belirterek, "Çocukların Pazar yerlerine gelmemesi gerekiyor. Benim oğlum da bana yardım etmek için geliyordu. Yasak olduğu için getirmedim. Bu sabah ısrar etti, ağladı ama getirmedim" diye konuştu.

Kaynak: DHA