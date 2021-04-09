Adana'da yasadışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
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Adana'da yasadışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da internet üzerinden yasadışı bahis oynatan şebekeye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana'da internet üzerinden yasadışı bahis oynatan şebekeye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Gerçekleştiren operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasadışı bahis oynatan şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polislerin de desteği ile şafak vakti 93 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Yapılan baskınlarda aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltın alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

Adana'da yasadışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Adana'da yasadışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Adana'da yasadışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Adana'da yasadışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Adana'da yasadışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Adana'da yasadışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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