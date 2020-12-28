Adana'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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Adana'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

28.12.2020 09:59 | Son Güncelleme: 28.12.2020 09:59
Adana'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Adana'da 9 tabancanın ele geçirildiği yasa dışı silah ticareti operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Adana'da 9 tabancanın ele geçirildiği yasa dışı silah ticareti operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başka bir şehirden kente araçla çok sayıda ruhsatsız silah getireceğini belirlediği iki şüpheliyi takibe aldı.

Ekip, şehir girişinde aracı durdurup arama yaptı. Araçta, ruhsatsız 9 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemin ardından "yasa dışı silah ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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