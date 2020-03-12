Adana'da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 6 gözaltı Adana'da kurusıkı tabancaların namlusunu değiştirerek yasa dışı ticaretini yaptığı öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da kurusıkı tabancaların namlusunu değiştirerek yasa dışı ticaretini yaptığı öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekip, kurusıkı tabancaların namlusunu değiştirip gerçek silaha dönüştürerek piyasaya sürdükleri iddia edilen 7 şüpheliye yönelik merkez Seyhan ilçesindeki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilerden 6'sı yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile 3 namlu açma kılavuzu, 2 spiral, mengene, 8 icra yay ve mili ele geçirildi.

Kurusıkı tabancaların 100 liraya satın alındıktan sonra namlusunun değiştirilerek bin liraya el değiştirdiği, üçüncü kişilere ise yaklaşık 4 bin liraya satıldığı iddia edildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polis, adresinde bulunmayan bir kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA