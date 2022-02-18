Adana'da yasa dışı bahis şebekesine operasyon (2)

ADANA (DHA) - 42 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Adana'da yurt dışında kurulan internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, şebeke liderinin de aralarında bulunduğu 42 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği üzerinde durulan 300 bin TL değerinde altın, 130 bin TL ile 1 ruhsatsız abanca, 1 pompalı tüfek, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, hard disk ele geçirildi.Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü, operasyonun ise devam ettiği bildirildi.