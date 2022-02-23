Adana'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 29 zanlı adliyede

ADANA (AA) - Adana'da yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 18 Şubat'ta internet üzerinden yasa dışı bahis oynatıp haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 50 kişiye yönelik operasyon kapsamında aranan 4 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 46'ya yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 17'si savcılık talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Elebaşı olduğu ileri sürülen O.İ'nin (38) de arasında olduğu 29 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Polis, adreslerinde bulunamayan 4 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından yönetilen internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatıp haksız kazanç sağladıkları iddia edilen zanlılara yönelik 18 Şubat'ta düzenlediği operasyonda 42 kişiyi gözaltına almıştı. Şüphelilerin adreslerinde bulunan bilgisayar, cep telefonu, yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 300 bin lira değerindeki altın ve 130 bin liraya el konulmuştu.