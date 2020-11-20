Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı
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Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

20.11.2020 11:57 | Son Güncelleme: 20.11.2020 12:02
Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

ADANA'nın Kozan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda, 9 kişi gözaltına alındı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda, 9 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis ve dolandırıcılık olaylarına karışan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Adresleri belirlenen 9 kişi, düzenlenen baskınlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; cep telefonu, bilgisayar, flash bellek, banka kartları ve dijital materyaller ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı
Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL

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