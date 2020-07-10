Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 38 gözaltı kararı Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 38 gözaltı kararı Adana'da yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen 38 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 38 gözaltı kararı

ADANA - Adana'da yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen 38 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sabah vakti yapılan operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen 38 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarla çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA