Adana'da yasa dışı bahis çetesine 14 tutuklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana'da yasa dışı bahis çetesine 14 tutuklama

ADANA'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Adana'da yasa dışı bahis çetesine 14 tutuklama
14.07.2020 09:50 | Son Güncelleme: 14.07.2020 09:53

ADANA'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir çetenin internet üzerinden yasadışı bahis oynattığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından da çete üyesi oldukları saptanan 38 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 10 Temmuz sabahı,  Adana ile Aydın, Isparta, Bursa, Trabzon, İzmir, Zonguldak, İstanbul ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.  27 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Operasyon yapılan evlerde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjörde basılı 3 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 21 bin 550 lira, 13 bilezik, 8 tam altın, 11 yarım altın, 7 çeyrek altın, 4 bilgisayar, 23 cep telefonu ve çok sayıda banka kartı ele geçirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile yapılan çalışma sonunda da 6 aylık hesap hareketleri toplam 12 milyon lira olan 372 hesap bloke edildi.BANKA HESABINI KULLANDIRANLARA MAAŞ BAĞLAMIŞLARKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Ukrayna ve Gürcistan üzerinden bahis oynattığı belirlenen çetenein liderinin de KKTC'de yaşayan Yaşam A. olduğu tespit edildi. Yaşam A.'nın çeteyi çocukluk arkadaşları ile yönettiği, polisin takibinden kaçmak için de çoğunlukla üniversite öğrencilerinin banka hesaplarını kullandığı, hesaplarını kullandıranlara da 3 bin ila 10 bin lira arasında maaş verdiği öne sürüldü.6 AYLIK HESAP HAREKETİ 100 BİN LİRAÖte yandan, operasyonda gözaltına alınan üniversite öğrencilerinden F.Y.'nin 6 aylık hesap hareketinin 100 bin lira olduğu belirlenirken, çete yöneticileriyle Adana'da komşu oldukları iddia edildi. Emniyetteki ifadesinde, banka hesabının yasa dışı bahis için kullanıldığını bilmediğini öne süren F.Y.'nin, "Hesaplarında bloke olduğunu, benden hesabımı istediler. Ben de kullandırdım. Buraya yatırılan paraları harcamadım" dediği öne sürüldü.TUTUKLANDILAR

Sorgularının ardından şüphelilerden 6'sı savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Adliyede sevk edilen 21 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 11 şüpheli ise halen aranıyor.

 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi 3. Sayfa
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu Magazin
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil Politika
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 3. Sayfa
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Son dakika: Türk edebiyatının usta kalemi Adalet Ağaoğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti Güncel
Son dakika: Türk edebiyatının usta kalemi Adalet Ağaoğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti
Son dakika: Rize'deki sel felaketinden üst üste acı haberler: 2 ölü Güncel
Son dakika: Rize'deki sel felaketinden üst üste acı haberler: 2 ölü
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirdi
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Erdoğan, 'Ayasofya açıldı, erken seçim var' tartışmalarına noktayı koydu
Erdoğan, "Ayasofya açıldı, erken seçim var" tartışmalarına noktayı koydu
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Son dakika: Bolu'da bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika: Bolu'da bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti
Koronavirüs nedeniyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı arttı
Koronavirüs nedeniyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı arttı
Demet Akalın'ın derin göğüs dekolteli mayolu pozu göz kamaştırdı
Demet Akalın'ın derin göğüs dekolteli mayolu pozu göz kamaştırdı
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar
Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
Altın fiyatları artınca düğün yapacakların imdadına imitasyon ürünler yetişti
Altın fiyatları artınca düğün yapacakların imdadına imitasyon ürünler yetişti
Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
427 mülki idare amirinin görev yeri değişti
427 mülki idare amirinin görev yeri değişti
Azerbaycan'ın Ermenistan mevzilerini vurma anı havadan görüntülendi
Azerbaycan'ın Ermenistan mevzilerini vurma anı havadan görüntülendi
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun 'pandemiyi bastırmak' olduğunu söyledi
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Özgür Özel Celal Adan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Reynmen Filiz Akın Mabel Matiz Demet Akalın
Spor Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Daha Fazla Sel Rize Düğün Çocuk
Şu an buradasınız: Adana'da yasa dışı bahis çetesine 14 tutuklama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 10:05:42. #1.15#
title