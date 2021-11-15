Adana'da yasa dışı avlanan 9 kişiye 9 bin 952 lira ceza verildi - Haberler
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Adana'da yasa dışı avlanan 9 kişiye 9 bin 952 lira ceza verildi

AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel
Adana'da yasa dışı avlanan 9 kişiye 9 bin 952 lira ceza verildi

Adana'da yasa dışı avcılık yaptıkları belirlenen 9 kişiye 9 bin 952 lira ceza uygulandı.

ADANA (AA) - Adana'da yasa dışı avcılık yaptıkları belirlenen 9 kişiye 9 bin 952 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı avcılığa karşı koruma ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmalarda 3 kişiye belgesiz avlanmaktan 4 bin 132 lira ve 5 kişiye de yasak usulle avlanmaktan 2 bin 530 lira ceza uygulandı, 3 ses cihazına ve 2 tüfeğe el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ile gerçekleştirilen çalışma kapsamında da koruma altındaki oklu kirpiyi avlayan kişiye 3 bin 290 lira ceza uygulandı.

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AA / İsmihan Özgüven - Son Dakika Haberleri

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