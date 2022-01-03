Adana'da yarışta attan düşen apranti hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Adana'da yarışta attan düşen apranti hastaneye kaldırıldı

Adana'da yarışta attan düşen apranti hastaneye kaldırıldı
AA / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Adana'da, Yeşiloba Hipodromu'ndaki yarışta attan düşen apranti, hastanede tedavi altına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da, Yeşiloba Hipodromu'ndaki yarışta attan düşen apranti, hastanede tedavi altına alındı.

TJK'nin Adana Yeşiloba Hipodromu'ndaki 6. koşusunda, 1300 metre kum pistteki yarışta, "Akyele" isimli safkan ile koşan apranti Aziz Akdemir düştü.

Sağlık ekipleri, apranti Akdemir'e müdahale etti.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Akdemir, 112 Acil Servis ekibince, kontrol amacıyla kentteki bir hastaneye kaldırıldı.

AA / Fikret Kavğalı - Son Dakika Haberleri

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