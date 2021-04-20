Adana'da yarışta attan düşen 3 jokey ve bir apranti hastaneye kaldırıldı

Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) Adana yarışlarında, attan düşerek yaralanan 3 jokey ve bir apranti hastaneye kaldırıldı.

Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) Adana yarışlarında, attan düşerek yaralanan 3 jokey ve bir apranti hastaneye kaldırıldı.

TJK'nin Adana Yeşiloba Hipodromu'ndaki 5. Koşusunda, 1300 metre çim pistteki yarışta "Anthony" isimli attan jokey Ayhan Kurşun, "Baronial" isimli attan jokey Uğur Temur, "Kont Monte Crosto" isimli attan jokey Ali Kaçmaz ve "Speedy" isimli attan apranti Doğukan Konuk düştü.

Yaralanan 3 jokey ve bir apranti, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jokeylerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, bacağının kırıldığı belirlenen Doğukan Konuk'un ameliyata alınacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt