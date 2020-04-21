Adana'da yargılanan FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis
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Adana, Güncel

Adana'da yargılanan FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 2 sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerinin ise beraatine karar verildi.

21.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:28
Adana'da yargılanan FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 2 sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerinin ise beraatine karar verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar K.B. ve A.H. ile avukatları katıldı.

Sanık K.B. savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek, "Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. ByLock programını kullanmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanık da terör örgütü üyesi olmadığını ifade ederek, beraatine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık K.B'nin cezalandırılması, diğer sanığın ise "yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, K.B'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanığın ise beraatine karar verdi.

Kaynak: AA

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