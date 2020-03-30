Adana'da yardım ekibi ziyarete gittiği yaşlı kadını yaralı buldu
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İtfaiye, Seyhan, Polis, Adana, Güncel

Adana'da yardım ekibi ziyarete gittiği yaşlı kadını yaralı buldu

Adana'da ziyaretine gelen müftülük ekibince yaralı bulunan ve itfaiye ekiplerince kapısı kilitli evden kurtarılan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

30.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:18
Adana'da yardım ekibi ziyarete gittiği yaşlı kadını yaralı buldu

Adana'da ziyaretine gelen müftülük ekibince yaralı bulunan ve itfaiye ekiplerince kapısı kilitli evden kurtarılan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde Seyhan İlçe Müftülüğü ekipleri, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında ilçede yaşayan 65 yaş ve üzeri kişileri evlerinde ziyaret etti.

Yardım ekibi, Mithatpaşa Mahallesi'nde yalnız yaşayan Nebile Zihinli'nin (89) de kapısını çaldı.

Kapıyı açan olmayınca pencereden seslenen ekip, Zihinli'nin yardım çağrısıyla karşılaştı.

Kapısı kilitli evdeki yaralı kadına ulaşamayan ekip, durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine polis ekipleriyle birlikte sağlık ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Adrese gelen itfaiye ekipleri, pencerenin demir korkuluğunu keserek içeriye girip yaşlı kadına ulaştı.

Başından yaralandığı görülen kadın, daha sonra kilitli kapı kırılarak evden çıkartılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Seyhan İlçe Müftülüğü görevlilerinden Asiye Çağlaroğlu, dün telefonla ulaştıkları Nebile Zihinli'nin ihtiyacının olduğunu belirtmesi üzerine evine ziyarete geldiklerini kaydederek, "Kapıyı açan olmayınca kendisine seslendik. O da bizden düştüğünü belirterek yardım istedi. Bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedik." dedi.

Kaynak: AA

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