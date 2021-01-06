Adana'da yaralı halde bulunan turna tedaviye alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Adana'da yaralı halde bulunan turna tedaviye alındı

06.01.2021 15:09 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:12
Adana'da yaralı halde bulunan turna tedaviye alındı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde yaralı halde bulunan turna tedaviye alındı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde yaralı halde bulunan turna tedaviye alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından gerçekleştirilen devriyede, Yumurtalık Lagünü yakınlarında yaralı ve bitkin halde turna kuşu bulundu.

İlk müdahalesi yapılan turna, tedavisi için Adana Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Turnanın tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fikri Sağlar Pınar Gültekin Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Seda Sayan Prens Harry Hülya Avşar Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Can Bartu Arda Turan Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Ocak Türk Çocuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da yaralı halde bulunan turna tedaviye alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 15:13:41. #1.15#
title