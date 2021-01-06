Adana'da yaralı halde bulunan turna tedaviye alındı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde yaralı halde bulunan turna tedaviye alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından gerçekleştirilen devriyede, Yumurtalık Lagünü yakınlarında yaralı ve bitkin halde turna kuşu bulundu.

İlk müdahalesi yapılan turna, tedavisi için Adana Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Turnanın tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu