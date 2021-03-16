Adana'da yaralı bulunan saz kedisi tedavi altına alındı
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Adana'da yaralı bulunan saz kedisi tedavi altına alındı

16.03.2021 16:41 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:45
Adana'da yaralı bulunan saz kedisi tedavi altına alındı

Adana'da ayağından saçmayla yaralanmış halde bulunan saz kedisi tedavi altına alındı.

Adana'da ayağından saçmayla yaralanmış halde bulunan saz kedisi tedavi altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Karataş ilçesinde devriye görevini yaparken yol kenarında ayağından saçmayla yaralanmış, bitkin halde saz kedisi buldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne bilgi veren ekipler, koruma altındaki türlerden olan saz kedisini Adana Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine götürdü.

Saz kedisi tedavisi tamamlanınca doğal yaşam alanına bırakılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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