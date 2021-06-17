Adana'da yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı
Adana'nın Pozantı ilçesinde yaralı halde bulunan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.
Adana'nın Pozantı ilçesinde yaralı halde bulunan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.
Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksek Okulu bahçesine konan leyleğin bacağından yaralanmış olduğunu gören okul personeli durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Pozantı Şefliğine haber verdi.
Yaralı leyleği teslim alan yetkililer, tedavisinin yapılması için Tarsus Hayvanat Bahçesi'ne götürdü.
Tedavisinin ardından leyleğin doğaya salınacağı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat