Adana'da yaralı bulunan doğan yavrusu tedavi altına alındı

Adana'da yaralı bulunan doğan yavrusu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Adana'da yaralı bulunan doğan yavrusu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Merkez Seyhan ilçesi Obalar Caddesi'nde bir esnaf, yolda yaralı doğan yavrusu buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine caddeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü görevlileri, kuşu tedavisi için Mersin'deki Tarsus Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim etti.

Doğan, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacak.

Kaynak: AA