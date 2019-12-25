Adana'da yaralama ve yağma davası sanığına 17 yıl hapis cezası verildi

25.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:46

Adana'da, yaralama ve yağma yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık 17 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına daha önce tahliye edilen sanık Metin K. gelmedi.

Müşteki ile tarafların avukatlarının hazır olduğu duruşmada araştırılacak başka husus olmaması nedeniyle mahkeme başkanı taraflara son savunmalarını sordu.

Müşteki Hasan Y, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanığı tanımadığını ve herhangi bir borcunun olmadığını iddia eden Hasan Y, yağma sırasında yaralandığını ve bu yüzden bacağının kesilmesinin söz konusu olduğunu kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanık Metin K'yi "Kasten yaralama" suçundan 9 yıl, "Nitelikli yağmadan" da önce 12 yıl, müştekinin zararını karşıladığı için bu cezayı 8 yıl hapis cezasına indirildi.

Heyet, toplam 17 yıl hapis cezasına mahkum ettiği Metin K'nin tutuklanmasına karar verip, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı.



Olay

Kurttepe Mahallesi Çatalan Batı Köprüsü girişindeki büfeye iddiaya göre 8 Eylül 2018'de tüfekle gidip büfe sahibi Hasan Y'yi yaraladıktan sonra çekmecedeki 2 bin 500 lirayı yağmalayıp kaçmıştı. Yakalanıp tutuklanan ve yargılama sırasında tahliye edilen Metin K. hakkında, "Silahla yağma, yaralama" suçlarından dava açılmıştı.

Kaynak: AA