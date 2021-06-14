Adana'da yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 326 kişi yakalandı
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Adana'da yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 326 kişi yakalandı

Adana'da yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 326 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Adana İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 326 şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 326 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 07-13 Haziran'da güvenlik ve asayişin temini açısından uygulama yaptı.

Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 326 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, 43 ruhsatsız tabanca, 21 ruhsatsız tüfek, 11 kuru sıkı tabanca, 415 fişek, 72 kartuş, 1 çalıntı otomobil ve 7 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Ayrıca kumar ve bahis oynattığı tespit edilen bir iş yerine de işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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