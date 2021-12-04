Adana'da yanlışlıkla kendisini vurduğu ileri sürülen kadın yaralandı - Haberler
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Adana'da yanlışlıkla kendisini vurduğu ileri sürülen kadın yaralandı

AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel
Adana'da yanlışlıkla kendisini vurduğu ileri sürülen kadın yaralandı

Adana'da, kocasının tabancasıyla kendisini yanlışlıkla vurduğu iddia edilen kadın hastaneye kaldırıldı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da, kocasının tabancasıyla kendisini yanlışlıkla vurduğu iddia edilen kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Caddesi'nde bir kadının kendisini tabancayla vurduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları kontrollerde 48 yaşındaki K.U'nun omzundan tabancayla yaralandığını tespit etti.

Yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kendisini yanlışlıkla vurduğu ileri sürülen K.U'nun yaralanmasına neden olan tabancanın kocasına ait ve ruhsatlı olduğu belirtildi.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri

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