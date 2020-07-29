Adana'da yanlışlıkla böcek ilacı içen kadın hastaneye kaldırıldı
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Adana'da yanlışlıkla böcek ilacı içen kadın hastaneye kaldırıldı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, kendi ilacı zannederek böcek ilacı içtiği belirtilen yaşlı kadın hastanede tedavi altına alındı.

Adana'da yanlışlıkla böcek ilacı içen kadın hastaneye kaldırıldı
29.07.2020 23:25 | Son Güncelleme: 30.07.2020 03:43

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, kendi ilacı zannederek böcek ilacı içtiği belirtilen yaşlı kadın hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Necla Telli (72), akşam saatlerinde devamlı kullandığı ilaç yerine yanlışlıkla böcek ilacı içti. Fenalaşan yaşlı kadın, ambulansla Yumurtalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Telli, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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