Adana'da yanlışlıkla böcek ilacı içen kadın hastaneye kaldırıldı Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, kendi ilacı zannederek böcek ilacı içtiği belirtilen yaşlı kadın hastanede tedavi altına alındı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, kendi ilacı zannederek böcek ilacı içtiği belirtilen yaşlı kadın hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Necla Telli (72), akşam saatlerinde devamlı kullandığı ilaç yerine yanlışlıkla böcek ilacı içti. Fenalaşan yaşlı kadın, ambulansla Yumurtalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Telli, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA