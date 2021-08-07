Adana'da yanında çalıştığı kişi tarafından bıçaklanan işçi yaralandı
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Adana'da yanında çalıştığı kişi tarafından bıçaklanan işçi yaralandı

Adana'da yanında çalıştığı kişi tarafından bıçaklanan işçi yaralandı
Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, yanında çalıştığı kişi tarafından bıçaklanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, yanında çalıştığı kişi tarafından bıçaklanan işçi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Toros Mahallesi'nde bir apartmanı temizleyen çalışan Muzaffer S. (36) ile firma sahibi Oğuzhan K. (42) arasında binanın çevresinin de temizlenmesi konusunda tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Oğuzhan K, Muzaffer S'yi bıçakla kolu ve sırtından yaraladı.

Yaralanan işçi, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından Oğuzhan K. gözaltına alındı.

Adana'da yanında çalıştığı kişi tarafından bıçaklanan işçi yaralandı
Adana'da yanında çalıştığı kişi tarafından bıçaklanan işçi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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