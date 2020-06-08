Adana'da yangına müdahaleye giden itfaiye aracı kaza yaptı: 3 yaralı
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Adana'da yangına müdahaleye giden itfaiye aracı kaza yaptı: 3 yaralı

Adana'da yangına müdahaleye giderken lastiğinin patlaması sonucu başka bir araca çarparak devrilen itfaiye aracındaki 3 kişi yaralandı.

Adana'da yangına müdahaleye giden itfaiye aracı kaza yaptı: 3 yaralı
08.06.2020 04:09 | Son Güncelleme: 08.06.2020 04:09

Adana'da yangına müdahaleye giderken lastiğinin patlaması sonucu başka bir araca çarparak devrilen itfaiye aracındaki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muhammet Kuşdemir idaresindeki 01 DHJ 93 plakalı Adana Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye aracı, yangına müdahaleye gittiği sırada, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda lastiğinin patlaması sonucu, karşı şeride geçerek M.Y'nin kullandığı 01 CHY 98 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra devrildi.

Kazada itfaiye aracının sürücüsüyle aynı araçta bulunan Duran Akış ve Salih Yağmez hafif yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye görevlilerinin, tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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