Adana'da Yangın Tatbikatı

Adana Büyükşehir Belediyesi, olası yangınlara karşı tatbikat yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tatbikat gereği anons çalınarak, çalışanların ana kapı ve acil çıkış kapılarını kullanarak binayı boşaltmaları istendi.

Merdivenli araçla tatbikat alanına giren itfaiyeciler, hizmet binasının 9'uncu katında mahsur kalan bir kadın çalışanı kurtardı.

Daha sonra Abidin Dino Parkı'nda Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli itfaiyeciler, kısa bilgilendirmeler yaptı.

İtfaiye görevlileri, yangın söndürme tüpü sıkarak alevlerin oksijen ile bağlantısının nasıl kesileceğini belediye çalışanlarına uygulamalı olarak gösterdi.