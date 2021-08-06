Adana'da yangın mı var? Adana'da yangın var mı? Adana'da devam eden yangın var mı? Adana yangın son dakika
Ülkemizin birçok bölgesinde peş peşe çıkan yangınların ardından vatandaşlar tarafından birçok il ve ilçede yangın olup, olmadığı araştırılmakta. Peki, Adana'da yangın mı var? Adana'da yangın var mı? Adana'da devam eden yangın var mı? Adana yangın son dakika
Son dönemde artan ve ülkemizin ciğerlerine büyük zarar veren orman yangınlarının ardından vatandaşlar büyük tedirginlik yaşamakta. Birçok kişi yaşadığı şehirlerde yangın olup, olmadığı ile ilgili olarak arama yapmakta. Bu bağlamda son dönemde en çok merak edilen şehirler arasında Adana yer almakta. Adana'da yangın olup, olmadığı ya da geçtiğimiz günlerde yaşanan yangın olaylarının devam edip, etmediği ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
ADANA'DA YANGIN MI VAR?
Adana'da yangın olup, olmadığı en çok merak edilen konular arasında. Adana'daki yangınların söndürülmesinin ardından şuan için yangın olduğu ile ilgili resmi bir bilgi ya da açıklama bulunmamakta.
ADANA'DA DEVAM EDEN YANGIN VAR MI?
Adana'da Aksaağaç mevkisindeki ormanlık alanda, dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Ekiplerin gece boyunca karadan müdahaleyi sürdürdüğü yangın, kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Diğer taraftan, Feke ilçesi İslam mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın da ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Adana'da şuan için devam eden yangın bulunmamakta.