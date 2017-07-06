Adana'da Yangın Çıkan Fabrikadaki Patlama, Karşısındaki Akaryakıt Istasyonunu Etkiledi
Adana'daki bir fabrikada meydana gelen patlama ve yangın korkuttu.
Adana'daki bir fabrikada meydana gelen patlama ve yangın korkuttu. Kimya sanayi alanında faaliyet gösteren fabrikadaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, söndürme çalışmaları devam ediyor. Patlama sırasında fabrikanın karşısındaki akaryakıt istasyonunun camları kırılınca istasyondaki bir çalışan yaralandı. Sağlık ekipleri yaralanan çalışana ilk müdahalesini yapıp hastaneye götürdü.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Fabrikadaki patlama, hemen karşısındaki akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına da yansıdı. Patlama anında istasyonda meydana gelen hasar dikkat çekti.