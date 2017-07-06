Adana'da Yangın Çıkan Fabrikadaki Patlama, Karşısındaki Akaryakıt İstasyonunu Etkiledi (1)

Adana'daki bir fabrikada meydana gelen patlama ve yangın korkuttu. Kimya sanayi alanında faaliyet gösteren fabrikadaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, söndürme çalışmaları devam ediyor. Patlama sırasında fabrikanın karşısındaki akaryakıt istasyonunun camları kırılınca istasyondaki bir çalışan yaralandı. Sağlık ekipleri yaralanan çalışana ilk müdahalesini yapıp hastaneye götürdü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



------------------------------



Yanan fabrikadan görüntü



Ekiplerin müdahalesi



(GENİŞ HABERİ VE YENİ GÖRÜNTÜLER GEÇİLECEK)



Haber-Kamera: ADANA /