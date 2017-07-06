Adana'da Yangın Çıkan Fabrikadaki Patlama, Karşısındaki Akaryakıt Istasyonunu Etkiledi

Adana'daki bir fabrikada meydana gelen patlama ve yangın korkuttu. Kimya sanayi alanında faaliyet gösteren fabrikadaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, söndürme çalışmaları devam ediyor. Patlama sırasında fabrikanın karşısındaki akaryakıt istasyonunun camları krırlıca, istasyondaki bir çalışan yaralandı. Sağlık ekipleri yaralanan çalışana ilk müdahalesini yapıp hastaneye götürdü.