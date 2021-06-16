Adana'da yangın çıkan evlerinde mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu itfaiye ekibi kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da yangın çıkan evlerinde mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu itfaiye ekibi kurtardı

Adana'da yangın çıkan evlerinde mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu itfaiye ekibi kurtardı
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, yangın çıkan evlerinde mahsur kalan anne ve 2 çocuğunun yardımına itfaiye ekibi koştu.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, yangın çıkan evlerinde mahsur kalan anne ve 2 çocuğunun yardımına itfaiye ekibi koştu.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin sardığı evde mahsur kalan anne Mehtap Başarılı ve çocukları Arda (3) ile Güler Başarılı (5), olay yerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekiplerince kurtarıldı.

Dumandan etkilenen 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla evdeki yangın söndürüldü.

Adana'da yangın çıkan evlerinde mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu itfaiye ekibi kurtardı
Adana'da yangın çıkan evlerinde mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu itfaiye ekibi kurtardı
Adana'da yangın çıkan evlerinde mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu itfaiye ekibi kurtardı
Adana'da yangın çıkan evlerinde mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu itfaiye ekibi kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

Vatandaşların yılan sanıp ekiplere haber verdiği oluklu kertenkele paniğe neden oldu
Vatandaşların yılan sanıp ekiplere haber verdiği oluklu kertenkele paniğe neden oldu
Yangında alevlerin arasında kalınca ikinci kattan atladı
Yangında alevlerin arasında kalınca ikinci kattan atladı
ADANA'DA TORBACILARA ŞAFAK OPERASYONU
ADANA'DA TORBACILARA ŞAFAK OPERASYONU
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Diego Cristiano Yiğit Şardan Merih Demiral Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da yangın çıkan evlerinde mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu itfaiye ekibi kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 20:46:15. #1.16#

title