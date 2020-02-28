Adana'da yangın çıkan evde hasar oluştu
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Adana'da yangın çıkan evde hasar oluştu

Adana'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

28.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:20
Adana'da yangın çıkan evde hasar oluştu

'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

ilçesi Orhan Gazi Mahallesi'nde, Halil İnce'ye ait 3 katlı binanın ilk katında, evde kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.

Hasar oluşan ev kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA

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