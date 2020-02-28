Adana'da yangın çıkan evde hasar oluştu

28.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:20

Adana'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Sarıçam ilçesi Orhan Gazi Mahallesi'nde, Halil İnce'ye ait 3 katlı binanın ilk katında, evde kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.

Hasar oluşan ev kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA