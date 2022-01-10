Adana'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
AA / Yusuf Tunur - Haberler | Güncel
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
CEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Büyükkırım Mahallesi Abdurrahim Yeşil Caddesi'nde bulunan bir evden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu ilgililere bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını çevredeki binalara sıçramadan söndürdü.
Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen evde kimsenin olmadığı belirtildi.
Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı tespit edildi.
AA / Yusuf Tunur - Son Dakika Haberleri
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