Adana'da yanan ormanlık alanlara dikilecek fidanlar hazır
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Adana'da yanan ormanlık alanlara dikilecek fidanlar hazır

Adana'da yanan ormanlık alanlara dikilecek fidanlar hazır
Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel

Adana'da çıkan orman yangınlarında zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılmasında kullanılacak fidanların hazır olduğu bildirildi.

Adana'da çıkan orman yangınlarında zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılmasında kullanılacak fidanların hazır olduğu bildirildi.

Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yangından etkilenen alanların yeniden ağaçlandırılması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Adana Orman Fidanlık Müdürlüğü Çukurova Fidanlığını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi, bu yıl programda yer alan fidan üretim çalışmaları hakkında Fidanlık Müdürü Yalçın Serikler'den bilgi aldı.

Fidan konusunda kendilerine gelen taleplerin karşılanacağını ifade eden Yılmaz, "Adana Orman Bölge Müdürlüğü olarak bu sene 8 milyon fidan üretim programımız olmasına karşılık 9 milyondan fazla fidan ürettik ve üretmeye de devam ediyoruz." dedi.

Ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmak üzere üretilen asli türlerin yanında ekonomik değeri olan gelir getirici türler ile tıbbi ve aromatik bitki türlerindeki fidanlarla üretimi artırdıklarını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Özellikle yangından zarar gören ormanlık alanlarımızın ağaçlandırılması için fidanlıklarımızda üretim çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Tüm fidanlıklarda yangından zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma çalışmalarına yetecek miktarda fidan hazır. Dikilecek olan fidanların daha yeşil bir Türkiye için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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