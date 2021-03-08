Adana'da yanan ormanlık alanlar tekrar ağaçlandırılmak üzere hazırlanıyor

Adana'nın Pozantı ilçesinde geçen yıl çıkan orman yangınında zarar gören alanların yeniden yeşile bürünmesi için çalışmalar yapılıyor.

Pozantı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ilçede geçen yıl 9 Eylül tarihinde Eskikonacık, Belemedik Mahallesi ve Kaleboynu mevkisinde çıkan ve 5 gün sonra kontrol alınarak söndürülen orman yangınında zarar gören 720 hektar alanın yeniden yeşillendirilmesi için çalışma yürütüyor.

Sahada çalışan 200 personel bölgede kesilmesi gereken ağaçların kesimini yapıyor, kabukları soyularak tomruk haline getirilen ağaçlar, daha sonra traktörlere yüklenerek belirli alanlara taşınıyor.

Ağaç kesiminin tamamlandığı alanlarda ise toprak üzeri temizlenerek dikim için hazır hale getiriliyor.

Pozantı Orman İşletme Müdürü Bünyamin Üçgül, yaptığı açıklamada yanan bölgenin yeniden ağaçlandırılması için çalışmaları sürdürdüklerini belirti.

Üçgül, sorumluluk bölgelerinde şimdiye kadar 50 hektarlık alanda çalışmanın bitirilerek tohum ektiklerini kaydetti.

Yıl sonuna kadar tüm alanlarda çalışmaların tamamlamayı planladıklarını ifade eden Üçgül, "Şu anda yanan alan çok güç ve kayalıklarla dolu bir saha olduğu için iş yükümüz uzadı. Normal şartlarda mart ayı sonu itibariyle tüm çalışmalar bitecekti. Bürücek Şefliğindeki bölge sarp ve kayalık olmasından dolayı 2021 yılı sonunda tamamlanacaktır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat