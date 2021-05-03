Adana'da yanan araçta 512 uyuşturucu hap bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Adana'da yanan araçta 512 uyuşturucu hap bulundu

Adana'da yanan araçta 512 uyuşturucu hap bulundu
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da jandarma ekipleri, yanan bir araçta yaptığı incelemede 512 uyuşturucu hap ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana'da jandarma ekipleri, yanan bir araçta yaptığı incelemede 512 uyuşturucu hap ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan-Adana karayolunun İmamoğlu ilçesine bağlı Koyunevi Mahallesi yakınında bir aracın yandığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Kısmen yanan araçta inceleme yapan ekipler, torpido ve bagaja gizlenmiş 512 uyuşturucu hap buldu.

Ekipler, ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar hakkında başlatılan adli soruşturmanın yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle de idari işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Denemek için diktiği ejder meyvesinin serasını kurdu! İlk sezonda 100 bin TL kazanacak
Denemek için diktiği ejder meyvesinin serasını kurdu! İlk sezonda 100 bin TL kazanacak
9 katlı iş hanının çatısından düşen kadın öldü.. Düşme anı kameraya yansıdı
9 katlı iş hanının çatısından düşen kadın öldü.. Düşme anı kameraya yansıdı
9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü
9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Ersin Tatar Süleyman Soylu Antonio Guterres Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Feyza Aktan Burak Sergen Acun Ilıcalı
Spor Diego Mesut Özil Gökhan Töre Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adana'da yanan araçta 512 uyuşturucu hap bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 18:02:40. #1.15#

title