Adana'da yamaç paraşütü keyfi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da yamaç paraşütü keyfi

Adana'da yamaç paraşütü keyfi
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Spor

Adana'nın Kozan ilçesinde yamaç paraşütü tutkunları, atlayış yaparak gökyüzünü renklendirdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde yamaç paraşütü tutkunları, atlayış yaparak gökyüzünü renklendirdi.

Hacımirzalı Mahallesi'nde Çatalkaya mevkisine çıkan Adana Yamaç Paraşütü Doğa Sporları Kulübü üyesi 15 yamaç paraşütü pilotu atlayış gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen uçuşla Kozan semalarında renkli görüntüler oluştu.

Kulüp üyesi yamaç paraşütü pilotu Çağrı Çelik, AA muhabirine, Kozan'ın tarihi ve kültürel güzelliklerini tanıtım amacıyla Adana'dan 15 sporcuyla gelip atlayış yaptıklarını belirtti.

Çelik, "İlerleyen zamanlarda Kozan Kalesi ve Anavarza Kalesinde de uçuşlar gerçekleştireceğiz. Yetkililerden de destek bekliyoruz. Elimizden geldiğince gökyüzünde renkli bir görüntü oluşturacağız." dedi.

Yamaç paraşütü pilotu Mustafa Işık da daha önce de Adana'nın ilçelerinde uçuşlar gerçekleştirdiklerini belirterek, ilçenin güzelliklerini yansıtmak istediklerini kaydetti.

Mahalle Muhtarı Hasan Erdoğan da Çatalkaya mevkisinin atlayış için olumlu şartlar barındırdığını belirtti.

Erdoğan, "Bundan sonraki süreçlerde, burayı sosyal tesis haline getirmek istiyoruz. Biz mahalleliler olarak yetkilerinde yardımıyla burayı bir uçuş tesisi yapmaya çalışacağız. Tüm yetkililere teşekkür ediyoruz."dedi.

???????

Adana'da yamaç paraşütü keyfi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Sedat Peker Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Hasan Polatkan
Magazin Seda Sayan Prens Harry Hülya Avşar Ebru Gündeş
Spor Arda Turan Ergin Ataman Roland Garros Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da yamaç paraşütü keyfi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 13:10:03. #1.15#

title