Adana'da yakınlarının taziyesine giden ailenin evi yangında kullanılamaz hale geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da yakınlarının taziyesine giden ailenin evi yangında kullanılamaz hale geldi

Adana'da yakınlarının taziyesine giden ailenin evi yangında kullanılamaz hale geldi
AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yangın çıkan bir ev, kullanılamaz hale geldi.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yangın çıkan bir ev, kullanılamaz hale geldi.

İstiklal Mahallesi'nde Rabia Çelikcan ve iki oğlunun yaşadığı ikamette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olayın bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Evde yapılan kontrolde kimsenin bulunmadığı belirlendi. Rabia Çelikcan'ın hayatını kaybeden yakınlarının taziyesi için iki oğluyla Osmaniye'ye gittiği öğrenildi.

Yangın nedeniyle ailenin evi kullanılamaz hale geldi.

Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemeleri sürüyor.

Son Dakika | New York'taki yangında 9'u çocuk 19 kişinin öldüğü bildirildi

Son Dakika | New York'taki yangında 9'u çocuk 19 kişinin öldüğü bildirildi

 Hayatı kolaylaştıracak uygulama pazartesi günü 50 ilde başlıyor

Hayatı kolaylaştıracak uygulama pazartesi günü 50 ilde başlıyor

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title