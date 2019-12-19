Adana'da yakalanan torbacılar adliyeye sevk edildi
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Adana'da yakalanan torbacılar adliyeye sevk edildi

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 18 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

19.12.2019 07:07 | Son Güncelleme: 19.12.2019 07:12
Adana'da yakalanan torbacılar adliyeye sevk edildi

'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 18 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.


Adana 'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlalar Mücadele Müdürlüğü ekipleri, 18 Aralık'ta torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yakalanan 18 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Kaynak: İHA
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