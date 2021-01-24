Adana'da yakalanan motosikletli kapkaç şüphelisi tutuklandı
Adana'da bir kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Adana'da bir kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İbrahim A. (27), merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü sırada önüne çıkan motosikletli bir kişi cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, çalışmaları sonucu zanlının motosiklet hırsızlığı ve kapkaç suçundan emniyette kaydı bulunan Abdurrahman K. (24) olduğunu belirledi.
Abdurrahman K'yi Başak Mahallesi'ndeki evinde yakalayan ekipler, çalındıktan sonra satıldığı belirlenen telefonu da bularak sahibine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdurrahman K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu