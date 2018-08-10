Adana'da Yakalanan Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı

Sivas'ta kırtasiye dükkanı sahibinin 16 bin 300 lirasını çaldıkları iddiasıyla Adana'da yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 6 Ağustos'ta Mevlana Mahallesi Rahmi Günay Caddesi'nde R.Y'nin işlettiği kırtasiye dükkanından 16 bin 300 lira çalan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

İş yeri civarındaki 25 güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin H.D, F.A. ve Y.İ. olduğunu tespit etti.

Zanlılar, olayın ardından kaçtıkları Adana'da yakalandı.

Adana'da 2010 yılında eski kayınvalidesini öldürüp boşandığı eşini yaralamaktan 25 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığı, Niğde'deki cezaevinden 9 ay önce firar ettiği belirlenen Y.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, H.D. ve F.A. ise Sivas'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

Şüpheliler, adliyeye sevk edildikleri sırada kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çekin çekin, bu ortamı bir daha bulamazsınız." diyerek tepki gösterdi.