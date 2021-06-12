Adana'da yakalanan 7 hırsızlık şüphelisinden biri tutuklandı
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Adana'da yakalanan 7 hırsızlık şüphelisinden biri tutuklandı

Adana'da yakalanan 7 hırsızlık şüphelisinden biri tutuklandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan biri tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Adana'da hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan biri tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, motosiklet ve kamyonet ile bir evin kapısı, tarladan 3 ton karpuz, cep telefonu ve 3 akü çaldıkları ileri sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla olaylara karıştıkları öne sürülen zanlılar CA, A.D, N.Y, A.K, Ş.B, A.E. ve A.A'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Öte yandan, bazı hırsızlıklar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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