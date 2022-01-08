Adana'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisinden biri tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisinden biri tutuklandı

Adana'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisinden biri tutuklandı
AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 6 Ocak'ta FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

?Zanlılar arasındaki Ö.F.S'nin (59) bir dönem KKTC'de "askeri mahrem imam" sıfatıyla örgütte faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Ö.F.S'nin 1990 yılında astsubay rütbesiyle orduda görevliyken meslekten ihraç edildiği ve sonrasında örgütün kapatılan dershanesinde bilgi işlem sorumlusu olarak işe başladığı öğrenildi. Zanlının, memur olarak çalıştığı Adana Defterdarlığından da emekliye ayrıldığı bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan, KKTC'deki örgüt üyesi bazı astsubaylardan sorumlu olduğu ve çeşitli faaliyetleri bulunduğu belirlenen Ö.F.S'nin, 2008-2009'da sohbet toplantıları düzenlediği ileri sürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden Ö.F.S. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

?Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ şüphelilerine yönelik çalışma başlatılmıştı. Kimlikleri tespit edilen 6 şüpheli, polisin 6 Ocak'ta düzenlediği operasyonda yakalanmıştı.

NATO dışişleri bakanları Rusya ile görüşme öncesinde istişarelerde bulundu

NATO dışişleri bakanları Rusya ile görüşme öncesinde istişarelerde bulundu

 Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları, Kazakistan'daki gelişmeleri değerlendirmek üzere 11 Ocak'ta olağanüstü toplantı düzenleyecek.

Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları, Kazakistan'daki gelişmeleri değerlendirmek üzere 11 Ocak'ta olağanüstü toplantı düzenleyecek.

 Zirve Yayınevi soruşturmasında yalan ifadeyle mağduriyete neden olan 4 sanığa hapis cezası

Zirve Yayınevi soruşturmasında yalan ifadeyle mağduriyete neden olan 4 sanığa hapis cezası

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title