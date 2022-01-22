Adana'da yakalanan 5 hırsızlık zanlısından 1'i tutuklandı - Haberler
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Adana'da yakalanan 5 hırsızlık zanlısından 1'i tutuklandı

Adana'da yakalanan 5 hırsızlık zanlısından 1'i tutuklandı
AA / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana'da ev, iş yeri ve araçlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

ADANA (AA) - Adana'da ev, iş yeri ve araçlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ev, iş yeri ve araçlardan çeşitli malzemeler çaldıkları iddia edilenleri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Hırsızlıkların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri belirlenen İ.A, S.Y, M.Ç, İ.Ç. ve M.K. operasyonla gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde bazı çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Eren Bozkurt - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Asayiş, Adana, Güncel, Haber

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