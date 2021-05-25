Adana'da yakalanan 5 hırsızlık şüphelisinden ikisi tutuklandı
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Adana'da yakalanan 5 hırsızlık şüphelisinden ikisi tutuklandı

Adana'da yakalanan 5 hırsızlık şüphelisinden ikisi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'da, çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Adana'da, çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Son iki haftada meydana gelen çeşitli hırsızlıklarla ilgili çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlıkların gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin Ö.F.B, R.B, B.K, F.K. ve M.Ö olduklarını belirledi.

F.K'nin evden yaklaşık 40 bin lira değerinde eşya, M.Ö'nün bir iş yerinden çeşitli malzemeler, B.K'nin iş yerinden televizyon ile otomobilden 2 bilezik, 5 yüzük ve 5 kol saati çaldığı tespit edildi.

Ö.F.B'nin iş yerinin kepengini kaldırıp yaklaşık 1000 lira değerinde tespih, R.B'nin ise bir evin bahçesinden bisiklet çaldığı belirlendi.

Ekipler, adreslerine düzenledikleri operasyonla 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.F.B. ve B.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Ö.F.B. ve R.B'nin karıştıkları hırsızlıklar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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